Фракция ОБ обвинила вице-спикера Сыроид в срыве выступления нардепа по трагедии 2 мая в Одессе

Народного депутата от возглавляемой Вадимом Новинским фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) Игоря Шурму во время выступления в парламенте заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид лишила слова, выключив микрофон во время его выступления о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице фракции в социальной сети Facebook.

"Грубо нарушив ч. 1 п. 10 ст. 28 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады", прямо запрещающую председательствующему прерывать выступление народных депутатов, Оксана Сыроид запретила представителю "Оппозиционного блока" продолжить выступление и озвучить позицию фракции о необходимости расследовать Одесскую трагедию 2 мая 2014 года, наказать убийц 48 погибших одесситов, а также выразить сочувствие родственникам погибших", - говорится в заявлении.

Фракция ОБ убеждена, что замалчивание трагедии и ненаказанные убийства в Одессе является соучастием в преступлении против человечности. "Злоупотребляя полномочиями ведущего заседание парламента, Оксана Сыроид препятствовала депутатской деятельности народного депутата, помешав Игорю Шурме огласить депутатские обращения к правоохранителям об отчете о расследовании трагедии и Уполномоченному ВР по правам человека об обеспечении нарушенного права на доступ к правосудию для семей погибших. Вице-спикер парламента грубо нарушила присягу народного депутата и ст. 88 Конституции Украины, обязующую председательствующего строго соблюдать Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады", - говорится в тексте.

"Когда народному депутату не дают возможность говорить о наболевшем, люди должны задуматься, кому они доверили власть пять лет назад. Это неуважение к одесской трагедии украинского народа", - заявил сам Шурма, комментируя инцидент.

Ранее во время выступления с парламентской трибуны нардеп Шурма напомнил о годовщине кровавой трагедии в Одессе. "День который мы не имеем права забыть - 2 мая 2014 года, день ужасающего пожара в одесском Доме профсоюзов, когда погибли 48 наших сограждан. 26 детей остались сиротами, 45 участников мирного протеста до сих пор содержатся под арестом, семьи погибших лишены какой-либо помощи государства, а главное – веры в справедливость и правосудие собственной страны", - заявил Шурма.

"Выключите микрофон. Общеизвестный факт, что предвестником событий в Одессе был российский десант из России и Приднестровья, поэтому вы имеете право говорить только о том, что не разъединяет украинцев или я закрою заседание", - заявила Оксана Сыроид. В результате народный депутат от оппозиционной фракции не смог закончить свое выступление.