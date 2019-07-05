"Нафтогаз" очікує повного припинення транзиту російського газу з 2020

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляє, що підготовка до повного припинення транзиту російського газу з 2020 року знаходиться під загрозою через падіння рівня видобутку газу державної газодобувної компанією "Укргазвидобування".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На жаль, ми змушені очікувати припинення транзиту через Україну не тільки в першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року.

Ми повинні розуміти, що політичне керівництво Росії як покарання за європейський вибір і незалежність України має на меті позбавити Україну доходів від транзиту газу і робить для цього все можливе. Ми будемо використовувати всі можливості для збереження транзиту, але без втрати реальної незалежності України. "Нафтогаз" також має зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, над чим ми зараз працюємо", - написав він.

Тому, зі слів Вітренка, Україні й потрібна допомога міжнародних партнерів, зокрема залучення Європейської комісії до переговорів щодо транзиту.

"З іншого боку саме тому нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту. Ця підготовка поки опинилася під загрозою, зокрема через приголомшливе падіння власного видобутку газу. Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто в грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в "Укргазвидобуванні" від початку року вже становить 9,2%. Перші дні липня показують ще більш загрозливі тенденції", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-квітні 2019 року Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром".

Раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв допускав припинення транзиту газу "Газпромом".