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05 липня 2019, пʼятниця, 09:25 18
Транспорт 2019-07-05T11:30:03+03:00
Українські Новини
За рік у півтора раза: Попит на електромобілі в Україні злетів

За рік у півтора раза: Попит на електромобілі в Україні злетів

Електромобіль Nissan Leaf Фото: vesti-ukr.com
Електромобіль Nissan Leaf Фото: vesti-ukr.com

У червні 2019 року порівняно з червнем 2018 року продажі електромобілів в Україні зросли на 58% до 3 185 одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У першому півріччі українці придбали та зареєстрували 3 185 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, з них - 2 964 легкових і 221 комерційний. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі зріс на 58%", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, більшу частину (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, колишні в експлуатації.

Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf.

З січня по червень 1 550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери.

На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 253 реєстрації.

Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 189 авто.

Електромобіль FIAT 500e вибрали 135 українців – і це четвертий результат.

Замикає п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Zoe – 134 штук.

В комерційному сегменті кращий результат у RENAULT Kangoo Z. E. – 206 реєстрацій за півроку.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2019 року порівняно з травнем 2018 року продажі електромобілів в Україні зросли на 48% до 643 одиниць.

Рада продовжила скасування ПДВ і акцизу на імпорт електромобілів до 2022.

Раніше продажі електромобілів в Україні злетіли майже в 2,5 рази.

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