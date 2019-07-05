У червні 2019 року порівняно з червнем 2018 року продажі електромобілів в Україні зросли на 58% до 3 185 одиниць.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.\r\n"У першому півріччі українці придбали та зареєстрували 3 185 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, з них - 2 964 легкових і 221 комерційний. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі зріс на 58%", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, більшу частину (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, колишні в експлуатації.\r\nЛідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf.\r\nЗ січня по червень 1 550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери.\r\nНа другому місці Tesla Model S, в заліку якої 253 реєстрації.\r\nТретім за популярністю став BMW i3 з результатом 189 авто.\r\nЕлектромобіль FIAT 500e вибрали 135 українців – і це четвертий результат.\r\nЗамикає п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Zoe – 134 штук.\r\nВ комерційному сегменті кращий результат у RENAULT Kangoo Z. E. – 206 реєстрацій за півроку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні 2019 року порівняно з травнем 2018 року продажі електромобілів в Україні зросли на 48% до 643 одиниць.\r\nРада продовжила скасування ПДВ і акцизу на імпорт електромобілів до 2022.\r\nРаніше продажі електромобілів в Україні злетіли майже в 2,5 рази.