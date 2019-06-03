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03 июня 2019, понедельник, 10:42 882
Экономика 2019-06-03T10:42:50+03:00
Українські Новини
Украинцы стали покупать больше автомобилей

Украинцы стали покупать больше автомобилей

Автомобили. Фото: ua-vestnik.com
Автомобили. Фото: ua-vestnik.com

В мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 1,6% до 6,9 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1,6% больше, чем годом ранее", - говорится в нем.

Согласно сообщению, наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались автомобили марки Toyota.

Свои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых Тойот.

Таким образом, показатель годичной давности этого японского бренда улучшился почти на 46%.

Второй по популярности стала Renault.

За месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны.

По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Renault в Украине вырос на 29%.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя, третье место занял Hyundai.

В активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.

Четвертая строчка майского рейтинга у Nissan – 468 реализованных машин и 26% роста к маю прошлого года.

Замыкает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 авто (+18%).

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в период выборов почти на треть упали продажи новых авто.

Тем временем, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза.

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