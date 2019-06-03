Украинцы стали покупать больше автомобилей

В мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 1,6% до 6,9 тыс. единиц.\r\nОб этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.\r\n"В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1,6% больше, чем годом ранее", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались автомобили марки Toyota.\r\nСвои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых Тойот.\r\nТаким образом, показатель годичной давности этого японского бренда улучшился почти на 46%.\r\nВторой по популярности стала Renault.\r\nЗа месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны.\r\nПо сравнению с маем 2018 года спрос на новые Renault в Украине вырос на 29%.\r\nНесмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя, третье место занял Hyundai.\r\nВ активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.\r\nЧетвертая строчка майского рейтинга у Nissan – 468 реализованных машин и 26% роста к маю прошлого года.\r\nЗамыкает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 авто (+18%).\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Украине в период выборов почти на треть упали продажи новых авто.\r\nТем временем, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза.