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04 липня 2019, четвер, 23:55 9
Америка 2019-07-05T00:30:01+03:00
Українські Новини
Лос-Анджелеса і Лас-Вегас сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,4

Лос-Анджелеса і Лас-Вегас сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,4

Землетрус. Фото: @GismeteoNews
Землетрус. Фото: @GismeteoNews

Сьогодні, 4 липня, у США, на півдні штату Каліфорнія стався потужний землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Так, повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в безлюдній місцевості в 20 милях від Індіан-Уеллсі, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько години дня.

Наголошується, що місцеві жителі Лос-Анджелеса і Лас-Вегаса заявили про відчутні підземні поштовхи.

Дані про руйнування і постраждалих поки не надходили, загроза цунамі також оголошена не була.

Як повідомляли Українські Новини, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 5,5.

Раніше в Китаї стався потужний землетрус, загинули 12 людей.

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