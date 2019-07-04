Лос-Анджелеса і Лас-Вегас сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,4

Сьогодні, 4 липня, у США, на півдні штату Каліфорнія стався потужний землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Так, повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в безлюдній місцевості в 20 милях від Індіан-Уеллсі, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько години дня.

Наголошується, що місцеві жителі Лос-Анджелеса і Лас-Вегаса заявили про відчутні підземні поштовхи.

Дані про руйнування і постраждалих поки не надходили, загроза цунамі також оголошена не була.

Як повідомляли Українські Новини, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 5,5.

Раніше в Китаї стався потужний землетрус, загинули 12 людей.