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04 липня 2019, четвер, 22:19 5
Політика 2019-07-04T22:30:04+03:00
Українські Новини
В УПЦ відзначать 5-річчя з дня смерті Митрополита Володимира (Сабодана)

В УПЦ відзначать 5-річчя з дня смерті Митрополита Володимира (Сабодана)

Завтра, 5 липня, виповнюється п'ять років з дня смерті Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Володимира (Сабодана).

В цей день в УПЦ будуть молитися за покійного Предстоятеля, а на його могилі в Києво-Печерській лаврі відбудуться панахиди.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на дані Києво-Печерської лаври, панахиди на могилі Блаженнішого Митрополита Володимира біля храму Різдва Пресвятої Богородиці відбудуться після Літургії у Хресто-Воздвиженському храмі (початок Літургії о 6.30), а також після літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (початок Літургії о 9.00).

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан) народився 23 листопада 1935 року на Хмельниччині, в селі Марківці Летичівського району. Очолював Українську Православну Церкву з 1992 по 2014 роки - у дуже непростий період. За час його служіння значно збільшилося число парафіян православних храмів, він налагодив міжконфесійний діалог і зупинив поширення церковного розколу в Україні. Митрополит Володимир до останнього дня життя, незважаючи на тяжку тривалу хворобу, звершував своє служіння.

Спочив Блаженніший Володимир 5 липня 2014-го року в Києві. Похований біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській лаврі.
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