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04 липня 2019, четвер, 19:07 8
Шоу-бізнес 2019-07-04T19:25:03+03:00
Українські Новини
Софі Тернер - "Санса Старк" показала ніжні фото у весільній сукні з церемонії у Франції

Софі Тернер - "Санса Старк" показала ніжні фото у весільній сукні з церемонії у Франції

Подружжя вирішили повторити торжество і зіграли весілля знову . Фото: instagram.com/sophiet
Подружжя вирішили повторити торжество і зіграли весілля знову . Фото: instagram.com/sophiet

23-річна зірка серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) Софі Тернер і 29-річний музикант Джо Джонас одружилися ще в травні — весілля пари відбулося в Лас-Вегасі.

Але подружжя вирішили повторити свято і зіграли весілля знову — на цей раз у Франції. Сьогодні Тернер поділилася першим знімком з минулого свята.

Перші знімки знаменитостей в білосніжній весільній сукні з'явилися в неї на сторінці в Інстаграм.

Другий знімок з'явився на сторінці креативного директора жіночих колекцій Louis Vuitton Ніколя Геск'єр. Він також залишив підпис до фотографії: "Абсолютна краса".

А ось раніше Омелян похвалився, що "Санса Старк" з "Гри престолів" вийшла заміж у сукні від його дружини.

Раніше королева Йорданії Ранія з'явилася на публіці в костюмі від українських дизайнерів.

Раніше Бейонсе з'явилася в сукні українського дизайнера.

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