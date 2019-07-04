Софі Тернер - "Санса Старк" показала ніжні фото у весільній сукні з церемонії у Франції

23-річна зірка серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) Софі Тернер і 29-річний музикант Джо Джонас одружилися ще в травні — весілля пари відбулося в Лас-Вегасі.\r\nАле подружжя вирішили повторити свято і зіграли весілля знову — на цей раз у Франції. Сьогодні Тернер поділилася першим знімком з минулого свята.\r\nПерші знімки знаменитостей в білосніжній весільній сукні з'явилися в неї на сторінці в Інстаграм.\r\n\r\nДругий знімок з'явився на сторінці креативного директора жіночих колекцій Louis Vuitton Ніколя Геск'єр. Він також залишив підпис до фотографії: "Абсолютна краса".\r\n\r\nА ось раніше Омелян похвалився, що "Санса Старк" з "Гри престолів" вийшла заміж у сукні від його дружини.\r\nРаніше королева Йорданії Ранія з'явилася на публіці в костюмі від українських дизайнерів.\r\nРаніше Бейонсе з'явилася в сукні українського дизайнера.