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04 липня 2019, четвер, 16:54 12
Силові структури 2019-07-04T19:00:04+03:00
Українські Новини
Гардеробницю Ради вбили: поліція почала розслідування

Гардеробницю Ради вбили: поліція почала розслідування

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства жінки - працівниці гардеробу Верховної Ради Київської області.

Про це Українським Новинам повідомив речник поліції Київський області Микола Жукович.

За його словами, тіло жінки виявили в кукурудзяному полі в області між селищами Вільне і Юрівка.

"На тілі виявлені сліди насильства. Шукаємо вбивць", - сказав Жукович.

Він додав, що тіло жінки направлено на експертизу.

Прізвище загиблої він не назвав.

При цьому за даними користувачів соціальної мережі Facebook загибла - Антоніна Шпир.

Як повідомляли Українські Новини, гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою в поле кукурудзи під Києвом.

У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента.

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