Гардеробницю Ради вбили: поліція почала розслідування

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства жінки - працівниці гардеробу Верховної Ради Київської області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник поліції Київський області Микола Жукович.\r\nЗа його словами, тіло жінки виявили в кукурудзяному полі в області між селищами Вільне і Юрівка.\r\n"На тілі виявлені сліди насильства. Шукаємо вбивць", - сказав Жукович.\r\nВін додав, що тіло жінки направлено на експертизу.\r\nПрізвище загиблої він не назвав.\r\nПри цьому за даними користувачів соціальної мережі Facebook загибла - Антоніна Шпир.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою в поле кукурудзи під Києвом.\r\nУ Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента.