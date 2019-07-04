Гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом

В поле кукурузы нашли мертвой 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде. Об этом сообщили пользователи под постом в Facebook Киева Оперативного о том, что женщина пропала и ее ищут.

"Антонина Фёдоровна 02.09.1953 года рождения. 29.06.2019 вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка. Пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Скорее всего, была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами. До сих пор не выходит на связь", - говорится в посте. Чуть позже в комментариях сообщили, что женщина погибла и ее нашли в поле.

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