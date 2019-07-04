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04 липня 2019, четвер, 16:19 8
Події 2019-07-04T19:00:04+03:00
Українські Новини
Кур'єр служби доставки Glovo побив чоловіка шоломом

Кур'єр служби доставки Glovo побив чоловіка шоломом

У Києві кур'єр служби доставки Glovo побив чоловіка за те, що той зробив йому зауваження за їзду на мопеді в підземному переході. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Свідки повідомили групі, що кур'єр Glovo катил по підземному переходу мопед, проте потім завів його при виході, на що отримав замітки від чоловіка про те, що він задимів весь перехід і вдарив мопедиста. Кур'єр Glovo почав жорстоко бити чоловіка шоломом по голові. Коли він впав, кур'єр не зупинився і став бити лежачого чоловіка.

В коментарях люди стають на захист чоловіка, який висловив зауваження кур'єру, також відреагували служба доставки.

Раніше озброєний поліцейський побив водія квадроцикла на Осокорках у Києві.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському і його братові у побитті водія квадроцикла на Осокорках у Києві.

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