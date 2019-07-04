НАБУ і САП не можуть знайти компроміс у справі одіозного Гуцуляка

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо Володимира Гуцуляка, начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала це рішення.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Детективи закрили справу, але САП скасувала постанову про закриття", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, справу було закрито в червні, однак САП скасувала рішення і відновила розслідування.\r\nСправа розслідується за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірних даних) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова департаменту економічних розслідувань ГПУ Гуцуляк з дружиною їздили не на своїх машинах і жили в будинку подруги.\r\nТим часом Луценко поставив одіозного прокурора Гуцуляка наглядати за роботою слідчих ДБР.\r\nРаніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що готує повідомлення про підозру Гуцуляку у незаконному збагаченні, який раніше відкрив справу проти керівника САП Назара Холодницкого.\r\n12 серпня 2016 року Гуцуляк заявив про побиття спецназом Національного антикорупційного бюро 3 співробітників Генпрокуратури в ході конфлікту в Києві.