підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 14:50 15
Судова влада 2019-07-04T16:00:03+03:00
Українські Новини
НАБУ і САП не можуть знайти компроміс у справі одіозного Гуцуляка

НАБУ і САП не можуть знайти компроміс у справі одіозного Гуцуляка

Володимир Гуцуляк.
Володимир Гуцуляк.

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо Володимира Гуцуляка, начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала це рішення.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Детективи закрили справу, але САП скасувала постанову про закриття", - сказав співрозмовник.

З його слів, справу було закрито в червні, однак САП скасувала рішення і відновила розслідування.

Справа розслідується за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірних даних) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, голова департаменту економічних розслідувань ГПУ Гуцуляк з дружиною їздили не на своїх машинах і жили в будинку подруги.

Тим часом Луценко поставив одіозного прокурора Гуцуляка наглядати за роботою слідчих ДБР.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що готує повідомлення про підозру Гуцуляку у незаконному збагаченні, який раніше відкрив справу проти керівника САП Назара Холодницкого.

12 серпня 2016 року Гуцуляк заявив про побиття спецназом Національного антикорупційного бюро 3 співробітників Генпрокуратури в ході конфлікту в Києві.

Більше новин про: ГПУ НАБУ САП ДБР України Володимир Гуцуляк

Архів
Новини
Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки, - ЗМІ 16:12
Очолювана Вовком колегія АМКУ приймає до розгляду скарги компанії звинуваченого у фінансуванні тероризму Амірханяна 16:05
Майбутній губернатор Луганської області Комарницький розповів про свої стосунки з Аваковим 15:59
Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора 15:50
У Зеленського падає, у Бойка зростає: свіжі рейтинги 15:36
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok