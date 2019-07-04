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04 липня 2019, четвер, 12:55 5
Економіка 2019-07-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
"Укрспирт" каже, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві

"Укрспирт" каже, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві

Горілка і спирт Фото: Події
Горілка і спирт Фото: Події

Державне підприємство "Укрспирт" заявляє про проблеми з відвантаженням спирту через неузгодженість у податковому законодавстві.

Про це йдеться в повідомленні ДП, передають Українські Новини.

Згідно з ним, законом, прийнятим Верховною Радою в листопаді 2018 року, з 1 липня 2019 року з Податкового кодексу виключено пункт, згідно з яким при відвантаженні спирту етилового представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, а також зазначає час виїзду, реквізити акту про відвантаження тощо.

Водночас Податковий кодекс передбачає, що при ввезенні спирту представник контролюючого органу на складі лікеро-горілчаного і горілчаного заводів повинен зробити аналогічні дії, що дозволяють ввезення спирту на їхню територію.

Також із пункту Кодексу, який забороняє транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів зі складу без накладних та позначки контролюючого органу, виключили спирт етиловий.

В "Укрспирті" зазначили, що це означає, що Кодекс регулює транспортування тільки горілки і лікеро-горілчаних виробів, у зв'язку з чим ДП не може сформувати товарно-транспортну накладну та зареєструвати її.

При цьому закон про державне регулювання виробництва та обіг спирту етилового передбачає, що за вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів із території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника органу доходів і зборів на товарно-транспортній накладній накладається штраф у розмірі 200% вартості продукції, але не менше 15 тис. гривень.

Крім того, ДП підкреслило, що має зовнішньоекономічні контракти і договори щодо постачання спирту етилового, в яких визначено терміни, графіки, місця відвантажень і штрафні санкції за порушення умов договорів.

Зараз ДП "Укрспирт" звернулося до Міністерства фінансів, Державну фіскальну службу, Міністерства аграрної політики і продовольства з проханням у найкоротші терміни роз'яснити ДП механізми і способи відвантаження спирту етилового.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.

Раніше експерт заявив, що з алкогольних напоїв за 2018 рік найбільше подорожчала горілка, а найменше - вино.

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