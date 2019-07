РПЦ не змінюватиме текст молитви "Отче наш" слідом за Ватиканом

У Руській Православній Церкві пояснили, чому Православна Церква не наслідуватиме приклад Ватикану, який змінив текст молитви "Отче наш", так як слова "і не введи нас у спокусу" викликали полеміку, інформує портал for-ua.com.

Про те, що не влаштувало Ватикан і Папу Римського, зокрема, в тексті молитви "Отче наш", розповів глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв) в ефірі програми "Церква і світ".

"Наводили навіть текст з послання апостола Якова, де говориться, що Бог не спокушує нікого", - сказав митрополит Іларіон.

Ісус Христос виголосив молитву "Отче наш" арамейською мовою, і ніхто не знає, як вона звучала в оригіналі, пояснив глава ВЗЦЗ РПЦ.

"Все слова Ісуса Христа, крім кількох коротких фраз, до нас дійшли в грецькому перекладі. І саме грецький переклад є тим оригіналом, з якого робилися інші переклади. У грецькому оригіналі написано саме так: "І не введи нас у спокусу", - розповів він.

За словами митрополита Іларіона, богословським поясненням цих слів молитви Господньої є описані в Книзі Йова події, коли Бог випробував вірність праведного Іова і дав йому пережити серйозні скорботи.

"Коли ми молимося словами "не введи нас у спокусу", то ми, перш за все, молимося про те, щоб Бог не посилав нам важких випробувань. Таких випробувань, які б перевищували наші сили. Ось, власне, про що йде мова в цій молитві. Ніякої необхідності міняти словесне вираження цієї молитви я не бачу", - підкреслив ієрарх РПЦ.

"Не думаю, що коли-небудь Православна Церква буде міняти цей текст", - уклав він.

Як повідомлялося, Папа Римський змінив текст молитви "Отче наш". На думку Папи, даний текст англійського перекладу має на увазі, що Бог, а не сатана, вводить людей в спокусу. Тому, після 16 років досліджень, Папа схвалив текст, який тепер говорить "не дозволяй нам впасти в спокусу" (do not let us fall into temptation), що ближче до французького перекладу, який був змінений раніше. Однак, в тексті Євангелія від Матвія (глава 6, вірш 13) і Євангелія від Луки (глава 11, вірш 4) говориться "і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого", що, на думку коментаторів даного рішення Папи, дає підстави стверджувати, що Папа змінив не тільки текст молитви, але і текст Євангелія.