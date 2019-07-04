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04 липня 2019, четвер, 09:43 358
Політика 2019-07-04T12:45:04+03:00
Українські Новини
Бізнесмен Олексій Кулагін закликав президента винести питання втручань у держреєстр на засідання РНБО

Бізнесмен Олексій Кулагін закликав президента винести питання втручань у держреєстр на засідання РНБО

Український бізнесмен, керуючий власник девелоперської компанії ОМОКС Олексій Кулагін закликав президента Володимира Зеленського винести питання шахрайства з державними реєстрами та рейдерських захоплень власності на чергове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

У відкритому зверненні до очільника держави підприємець наголошує, що новому сплеску рейдерства в Україні сприяли дії керівництва Міністерства юстиції у 2015-2019 роках, а власне у кримінальних схемах можуть бути задіяні, зокрема, народні депутати Верховної Ради.

Бізнесмен акцентував, що незахищеність права власності веде до правового свавілля, відлякує іноземних інвесторів і спричиняє збитків не лише жертвам рейдерів, а й економіці держави. За словами Олексія Кулагіна, це є негативні тенденції до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам держави.

Враховуючи загальнодержавні масштаби діяльності організованої злочинної групи по позбавленню власності громадян та бізнесу, просимо питання захисту права власності та роботи Міністерства юстиції України і його керівництва у сфері ведення та захисту державних та єдиних реєстрів та описану ситуацію із явними ознаками нанесенням прямої загрози національним інтересам країни, терміново винести на найближче чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України,- написав Олексій Кулагін.

У своєму зверненні власник компанії ОМОКС також розповів, що нещодавно правоохоронці затримали одного з учасників вказаної кримінальної схеми з рейдерських захоплень власності - особу, яка при собі мала вісім ключів ЕЦП (електронного цифрового підпису. - ред.) по доступу до держреєстрів від різних суб’єктів реєстраційних дій та за різною територіально приналежністю.

Він акцентував, що даний затриманий є першою ланкою до розслідування вищевказаної злочинної схеми Мін’юсту, а тому йому необхідно забезпечити належну безпеку та захист від Держави та влади.

Нагадаємо, що наприкінці травня Олексій Кулагін і сам став жертвою шахраїв. Тоді рейдери захопили офіси компанії ОМОКС та збудований ним 16-тисячний ЖК Чайка у Київській області. Саме тоді бізнесмен уперше звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації та покласти край рейдерству в нашій країні.

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