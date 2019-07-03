підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину
03 липня 2019, середа, 21:50 7
Події 2019-07-03T21:55:32+03:00
Українські Новини
У Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину

У Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину

У середу, 3 липня, в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132 стався розбійний напад. Троє людей в масках вихопили сумку з грошима з машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку. Постраждалих немає, повідомляє "Інформатор".

Все сталося у дворі житлового будинку близько 16:30.

За словами водія автівки, він зі своїм попутником припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і вчинили мінімум один постріл. Все це супроводжувалося криками.

Метою нападників була сумка. Вона знаходилася поруч з другим чоловіком, який сидів позаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і втекли на автомобілі Audi. У місті Київ введено оперативний план "Сирена".

Місце пограбування. Фото: Місце пограбування. Фото: "Інформатор"

За попередньою інформацією, в сумці знаходилися гроші у сумі 1 мільйон 170 тисяч гривень. Зараз на місці працюють співробітники поліції. Вони оглядають місце злочину і опитують потерпілих. Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, троє в масках на "євроблясі" розбили скло авто в Києві і вкрали $40 тисяч.

Раніше в Києві злочинці на BMW вкрали $130 тисяч, правоохоронці вводили план "Перехоплення".

У травні у підприємця на трасі вкрали двох індиків за 3 тис. гривень, погрожуючи іграшковим пістолетом.

Більше новин про: план "Сирена" пограбування пограбування в Києві

Архів
Новини
Водієві, який заїхав на новий пішохідний міст у Києві, виписали штраф 765 гривень 22:13
У Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину 21:50
Співробітники служби безпеки намагаються затримати хулігана на кубку світу з крикету. Фото: Reuters/Lee Smith
Фото дня: Охоронець врізався обличчям у сідниці голого чоловіка на чемпіонаті з крикету в Англії 21:22
В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський 20:56
Делегація ПАРЄ зі спостереження за виборами достроково припинила роботу 20:25
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні 14:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok