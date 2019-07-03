У Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину

У середу, 3 липня, в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132 стався розбійний напад. Троє людей в масках вихопили сумку з грошима з машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку. Постраждалих немає, повідомляє "Інформатор".

Все сталося у дворі житлового будинку близько 16:30.

За словами водія автівки, він зі своїм попутником припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і вчинили мінімум один постріл. Все це супроводжувалося криками.

Метою нападників була сумка. Вона знаходилася поруч з другим чоловіком, який сидів позаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і втекли на автомобілі Audi. У місті Київ введено оперативний план "Сирена".

Місце пограбування. Фото: "Інформатор"

За попередньою інформацією, в сумці знаходилися гроші у сумі 1 мільйон 170 тисяч гривень. Зараз на місці працюють співробітники поліції. Вони оглядають місце злочину і опитують потерпілих. Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, троє в масках на "євроблясі" розбили скло авто в Києві і вкрали $40 тисяч.

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