У предпринимателя на трассе украли двух индюков за 3 тыс. гривен, угрожая игрушечным пистолетом

В субботу, 11 мая, неизвестные лица, угрожая оружием, забрали две тушки индейки на сумму 3000 гривен. Разбойное нападение мужчины совершили на трассе Киев-Одесса, когда заявитель разгружал товар для продажи.\r\nКак сообщает Нацполиция Украины, уже через несколько минут оперативники остановили машину, на которую поступила ориентировка.\r\nВо время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индейки и предмет, похожий на оружие.\r\nКак выяснилось, автомат, которым угрожали нападающие, оказался игрушечным.\r\n\r\n\r\n