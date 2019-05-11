У предпринимателя на трассе украли двух индюков за 3 тыс. гривен, угрожая игрушечным пистолетом

Ограбление с игрушечным пистолетом в Киеве.

Ограбление с игрушечным пистолетом в Киеве.

В субботу, 11 мая, неизвестные лица, угрожая оружием, забрали две тушки индейки на сумму 3000 гривен. Разбойное нападение мужчины совершили на трассе Киев-Одесса, когда заявитель разгружал товар для продажи.

Как сообщает Нацполиция Украины, уже через несколько минут оперативники остановили машину, на которую поступила ориентировка.

Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индейки и предмет, похожий на оружие.

Как выяснилось, автомат, которым угрожали нападающие, оказался игрушечным.