У середу, 3 липня, на чемпіонаті світу з крикету, який проходив у Великобританії, під час матчу команд Англії та Нової Зеландії на поле вибіг голий чоловік.\r\nВідповідне фото опублікувало британське агентство Reuters.\r\n\r\nНа знімку видно, як голий чоловік з бородою тікає від співробітників служби безпеки по полю. Одному з охоронців все ж таки вдається схопити хулігана за стегна і, він, сповзаючи по його спині, застигає в напівлежачому стані в об'єктиві фотографа.\r\nУ цей момент обличчя охоронця опиняється в районі сідниць втікаючого чоловіка.\r\nЗа тим, що відбувається, спостерігачі декілька людей, а позаду знаходилися ще два працівника служби безпеки в якості підстраховки.\r\nУ матчі перемогла команда Англії з рахунком 305\/8 (50) проти 186\/10 (45) у команди Нової Зеландії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через напівголу білявку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів. Раніше хуліган в прямому ефірі Євробачення вискочив на сцену і зняв штани.\r\nВ 2015 році чоловік в рожевій сукні вискочив на футбольне поле і забив м'яч.