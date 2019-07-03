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03 липня 2019, середа, 21:22 17
Lifestyle 2019-07-03T21:33:19+03:00
Українські Новини
Фото дня: Охоронець врізався обличчям у сідниці голого чоловіка на чемпіонаті з крикету в Англії

Фото дня: Охоронець врізався обличчям у сідниці голого чоловіка на чемпіонаті з крикету в Англії

Співробітники служби безпеки намагаються затримати хулігана на кубку світу з крикету. Фото: Reuters/Lee Smith
Співробітники служби безпеки намагаються затримати хулігана на кубку світу з крикету. Фото: Reuters/Lee Smith

У середу, 3 липня, на чемпіонаті світу з крикету, який проходив у Великобританії, під час матчу команд Англії та Нової Зеландії на поле вибіг голий чоловік.

Відповідне фото опублікувало британське агентство Reuters.

На знімку видно, як голий чоловік з бородою тікає від співробітників служби безпеки по полю. Одному з охоронців все ж таки вдається схопити хулігана за стегна і, він, сповзаючи по його спині, застигає в напівлежачому стані в об'єктиві фотографа.

У цей момент обличчя охоронця опиняється в районі сідниць втікаючого чоловіка.

За тим, що відбувається, спостерігачі декілька людей, а позаду знаходилися ще два працівника служби безпеки в якості підстраховки.

У матчі перемогла команда Англії з рахунком 305/8 (50) проти 186/10 (45) у команди Нової Зеландії.

Як повідомляли Українські Новини, через напівголу білявку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів. Раніше хуліган в прямому ефірі Євробачення вискочив на сцену і зняв штани.

В 2015 році чоловік в рожевій сукні вискочив на футбольне поле і забив м'яч.

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