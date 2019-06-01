Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов

В субботу, 1 июня, во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов, который сейчас проходит в Мадриде, на футбольное поле выбежала обнаженная болельщица. В итоге главному арбитру пришлось остановить поединок между английскими Ливерпулем и Тоттенхэм Хотспур.\r\nСтюарды и службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели ее с поля. После небольшой паузы матч снова продолжили.\r\nВ сети уже активно начали распространять фото отчаянной блондинки.\r\n\r\n😍😍😍😍 pic.twitter.com\/Jt6L2fHkvi\r\n— Sport Girls (@Sport__WAGs) 1 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, что "Челси" разгромило "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео голов.