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01 июня 2019, суббота, 23:51 793
Спорт 2019-06-01T23:51:07+03:00
Українські Новини
Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов

Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов

на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs

В субботу, 1 июня, во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов, который сейчас проходит в Мадриде, на футбольное поле выбежала обнаженная болельщица. В итоге главному арбитру пришлось остановить поединок между английскими Ливерпулем и Тоттенхэм Хотспур.

Стюарды и службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели ее с поля. После небольшой паузы матч снова продолжили.

В сети уже активно начали распространять фото отчаянной блондинки.

Напомним, что "Челси" разгромило "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео голов.

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на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
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