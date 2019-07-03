В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику, - Зеленський

На сьогодні в Україні існують найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та ділових кіл в канадському Торонто, повідомляє "Главком".

"В Україні одні з найкращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику. Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії". Закон передбачає впровадження "зелених" аукціонів з 2020 року і обов'язкову участь в них інвесторів сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій потужністю понад 5 МВт.

За впровадження в Україні зелених аукціонів активно виступали міжнародні партнери. За їх словами, нова система стимулювання відновлюваної енергетики дозволить залучили значні інвестиції в галузь.

Нагадаємо, Зеленський провів перші зустрічі в рамках поїздки в Канаду.