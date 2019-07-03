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03 липня 2019, середа, 19:54 2
Економіка 2019-07-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП

"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП

Сонячна електростанція. Фото: iknet
Сонячна електростанція. Фото: iknet

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала "зелений тариф" для побутових сонячних електростанцій (СЕС) потужністю до 30 кВт, розташованих на прибудинкових територіях, із 1 січня 2020 року.

Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП у четвер 27 червня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами до засідання, НКРЕКП внесла зміни до постанови від 29 березня 2019 року "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств", яким було встановлено "зелений тариф" для побутових СЕС до 31 грудня 2029 року потужністю до 30 кВт.

Це рішення набуває чинності з 1 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем ​​його опублікування в офіційному друкованому виданні газеті "Урядовий кур'єр" і діє до 1 січня 2030 року.

У квітні Верховна Рада скасувала "зелений тариф" для побутових сонячних електростанцій, розташованих на прибудинкових територіях.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 Рада майже в два рази знизила коефіцієнт "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій. Також компанії з Японії хочуть побудувати сонячні електростанції у Чорнобилі.

Тим часом соратник Зеленського обіцяє місяць підмітати Хрещатик, якщо не доб'ється зниження в 2 рази тарифу на "зелену електрику".

 

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