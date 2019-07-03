ГПУ склала підозру екс-судді КС у справі про узурпацію влади Януковичем

Генеральна прокуратура склала підозру колишньому судді Конституційного Суду у справі про узурпацію влади колишнім Президентом Віктором Януковичем.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Проект підозри спрямований (генпрокурору) Луценку, - повідомив він.

Підозра стосується постанови суддею завідомо неправосудних рішень у 2010 році про повернення до Конституції-1996 та формуванні коаліції депутатів у Верховній Раді для сприяння узурпації влади Януковичем.

Джерело не назвало імені судді, зазначивши, що мова не йде про голову КС Наталію Шапталу або колишнього голову суду Юрія Бауліна.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура витребувала у СБУ справу про узурпацію влади Януковичем.

Раніше адвокат Януковича заявив, що Держбюро розслідувань відкрило справу за фактом умисної здачі Криму нинішньою владою.