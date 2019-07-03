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03 липня 2019, середа, 18:11 22
Судова влада 2019-07-03T20:00:03+03:00
Українські Новини
Екс-перекладача Гройсмана Єжова звільнили з-під варти

Екс-перекладача Гройсмана Єжова звільнили з-під варти

Станіслав Єжов. Фото: strana
Станіслав Єжов. Фото: strana

Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, обвинуваченого в роботі на російські спецслужби.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Валентин Рибін.

"Суд задовольнив наше клопотання і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, в тому числі й на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, яким було визнано неконституційним обрання для підозрюваних в державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно в вигляді арешту.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді екс-перекладачеві Гройсмана Єжову продовжили арешт майже до Нового року.

Раніше суд заарештував частину майна Єжова і залишив його під вартою на два місяці. До цього через відсутність правого обґрунтування доказів співпраці Єжова з Росією його справу перенесли на вересень.

Правоохоронці звинувачують його в передачі спецслужбам Росії матеріалів про зустрічі прем'єра з іноземними чиновниками, зокрема з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенсом Столтенбергом, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і верховним представником Європейського Союзу Федеріком Могеріні.

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