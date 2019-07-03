Уряду потрібно виділити кошти для погашення боргів КП "Вода Донбасу", - експерт Юрій Корольчук

Уряду потрібно виділити кошти для КП "Вода Донбасу", при необхідності, провести аудит її діяльності, замінити керівництво на більш ефективне. Таку думку висловив на своїй сторінці в мережі Facebook експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Після трьох місяців розтягування з боку уряду цього дійсно життєво важливого питання, Асоціація водоканалів України запропонувала провести засідання РНБОУ з приводу "Води Донбасу". Можливо, тільки увага президента Зеленського допоможе зрушити проблему з мертвої точки. Тому що уряд ніяк не знайде то механізм, то грошей для погашення боргів за електроенергію", - пише Юрій Корольчук.

Експерт підкреслив, що рівно місяць тому 3 червня секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що РНБО готове підключитися до вирішення цього питання: "Під час обговорення (з президентом) вдалося вирішити деякі нагальні питання. Це - відновлення водопостачання для понад 100 тис. Наших громадян. РНБО приєднається в разі необхідності".

"Час включатися. Власне, проблема актуалізувалася 27 травня, коли оператор системи розподілу на вимогу держпідприємства "Укрінтеренерго" частково відключив об'єкти КП "Вода Донбасу" від електропостачання за значні борги. Без води залишилися жителі 16 населених пунктів Костянтинівського і Торецького районів Донецької області і частина жителів міста Бахмут. Станом на початок квітня поточного року борг "Води Донбасу" перед "Укрінтеренерго" становив 277 млн. грн, борг перед ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" - понад 1 млрд грн", - пише Юрій Корольчук.

На його думку, уряд вже давно повинен був вирішити це питання. Але все обмежилося політичними заявами та обіцянками. А розпорядження уряду про надання статусу захищеного споживача для "Води Донбасу" без виділення коштів на фінансування компанії - це не більше, ніж популізм.

"Подібні проблеми, що сталися з неплатежами "Води Донбасу ", дуже швидко переростають в політичні питання. А все, що пов'язано з Донбасом, отримує реакцію з боку міжнародних партнерів України. Тому влада, уряд повинні бути зацікавлені оперативно вирішувати це питання, щоб воно не принесло більше проблем в майбутньому", - зазначив Юрій Корольчук.

Нагадаємо, раніше віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій заявила, що

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) повинна зібратися в терміновому порядку для врегулювання питання водопостачання міст Донбасу, які відключені від води через борги за електроенергію КП "Вода Донбасу".



Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив забезпечити безперебійне водопостачання на Донбасі, надавши КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача електроенергії".

Жителі Костянтинівки Донецької області вже місяць без води через відключення КП "Вода Донбасу" від електроенергії, люди перекривають дороги і мітингують.

Раніше жителі Донецької області звернулися з петицією до президента Володимира Зеленського з питання підключення до електроенергії КП "Вода Донбасу". 27 травня без води залишилися шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар. Водопостачання з 23 травня припинилося в 16 населених пунктах Донбасу.

Питання водопостачання КП "Вода Донбасу" Кабінет міністрів розглядає з початку квітня 2019 року. Зокрема, віце-прем'єр-міністр України і міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за підсумками наради 3 квітня доручив МЕРТ надати державну допомогу (фінансування) КП "Компанія" Вода Донбасу "(у підприємства накопичені борги по оплаті за використану електроенергію).