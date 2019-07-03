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03 липня 2019, середа, 15:35 38
Життя 2019-07-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні з початку року були знайдені мертвими 74 дельфіни

В Україні з початку року були знайдені мертвими 74 дельфіни

З початку 2019 року були знайдені мертвими 74 дельфіни, яких викинило на береги України.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Дельфіни Азовського та Чорного морів" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"На цей день зареєстровані знахідки 74 загиблих дельфінів, що було викинуто на береги України протягом цього року. Абсолютна більшість знахідок - морська свиня. Серед регіонів на першому місці - берег Азовського моря: викиди спостерігають повсюди від Керчі до Маріуполя", - йдеться в ньому.

За інформацією дослідників, серед ймовірних причин загибелі на першому місці - загибель у рибальських сітках, проте потрібні додаткові дослідження.

У разі виявлення на березі мертвого дельфіна потрібно:

  • сфотографувати його крупним планом (так щоб було видно голову та пошкодження);
  • зробити фото в пейзажі (щоб було ясно, де саме його викинуло);
  • визначити місце та, якщо можливо, координати (наприклад, за геолокацією або картою в телефоні);
  • надіслати ці фото та запис на сторінку або на електронні скриньки: karinavishnyakova@gmail.com, Blackseacetaceans@gmail.com, bioecolinks@gmail.com.

Як повідомляли Українські Новини, Раді пропонували заборонити утримання дельфінів і інших морських тварин у неволі.

Раніше на мілководді Дунаю врятували трьох дельфінів, не зуміли повернутися в море

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