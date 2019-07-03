В Україні з початку року були знайдені мертвими 74 дельфіни

З початку 2019 року були знайдені мертвими 74 дельфіни, яких викинило на береги України.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці "Дельфіни Азовського та Чорного морів" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"На цей день зареєстровані знахідки 74 загиблих дельфінів, що було викинуто на береги України протягом цього року. Абсолютна більшість знахідок - морська свиня. Серед регіонів на першому місці - берег Азовського моря: викиди спостерігають повсюди від Керчі до Маріуполя", - йдеться в ньому.\r\nЗа інформацією дослідників, серед ймовірних причин загибелі на першому місці - загибель у рибальських сітках, проте потрібні додаткові дослідження.\r\nУ разі виявлення на березі мертвого дельфіна потрібно:\r\n\r\nсфотографувати його крупним планом (так щоб було видно голову та пошкодження);\r\nзробити фото в пейзажі (щоб було ясно, де саме його викинуло);\r\nвизначити місце та, якщо можливо, координати (наприклад, за геолокацією або картою в телефоні);\r\nнадіслати ці фото та запис на сторінку або на електронні скриньки: karinavishnyakova@gmail.com, Blackseacetaceans@gmail.com, bioecolinks@gmail.com.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Раді пропонували заборонити утримання дельфінів і інших морських тварин у неволі.\r\nРаніше на мілководді Дунаю врятували трьох дельфінів, не зуміли повернутися в море