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24 мая 2019, пятница, 10:50 252
Общество 2019-05-24T23:15:07+03:00
Українські Новини
Раде предлагают запретить содержание дельфинов и других морских животных в неволе

Раде предлагают запретить содержание дельфинов и других морских животных в неволе

Дельфин. Фото: pixabay.com
Дельфин. Фото: pixabay.com

В парламенте появилась еще одна зоозащитная инициатива - депутат Верховной Рады Александр Сугоняко (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает Верховной Раде запретить содержание в неволе или полувольных условиях морских млекопитающих (дельфинов, китов, белух, морских котиков, моржей).

Соответствующий законопроект №10316 зарегистрирован в парламенте 21 мая, передают Українськi Новини.
Депутат предлагает запретить содержание в неволе дельфинов, китов, белух, морских котиков, моржей, ввоз и вывоз с территории Украины данных морских млекопитающий, а также их биоматериалов.
Также предлагается наложить запрет на добычу, специальное использование (изъятие из естественной среды обитания) для каких-либо целейдельфина-белобочки обычного, черноморской афалины, обыкновенной морской свиньи.
Пополнение зоологических коллекций некоторыми морскими млекопитающими (дельфинами, китами, белухами, морскими котиками, моржами) предлагается запретить, за исключением случаев необходимости содержания в специализированных реабилитационных центрах для возвращения в природную среду или пожизненного содержания после реабилитации в связи с невозможностью самостоятельного проживания в средесуществования.
Реабилитация допускается исключительно в полувольных условиях по отношению к морским млекопитающим, содержащихся в неволе, или после вступления в силу запрета на их содержание в неволе.
Согласно положениям документа, за ввоз на территорию Украины и вывоз с ее территории некоторых видов морских млекопитающих (дельфинов, китов, белух, морских котиков, моржей) и их биоматериалов (спермы, эмбрионов) устанавливается штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700-3 400 гривен) с конфискацией животных и биоматериалов.
За приобретение, сбыт или размножение морских млекопитающих (дельфинов, китов, белух, морских котиков, моржей), а также приобретение, сбыт их биоматериалов предлагается установить штраф в размере от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов (1 700-4 250 гривен) с конфискацией животных и биоматериалов.
Штраф за добычу дельфина-белобочки обычного, черноморской афалины, обыкновенной морской свиньи предлагается установить на уровне от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов (1 700-8 500 гривен) с конфискацией животных.
Кроме того, за добычу морских млекопитающих, в случае принятия законопроекта, может быть применено ограничение свободы на срок до 4 лет.
Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд постановил, что международные зоозащитные организации имеют право инициировать судебный запрет деятельности дельфинариев в Украине.

Тем временем ученые выяснили, что дельфины начинают узнавать себя в зеркале раньше маленьких детей.

В 2017 году в Киеве демонтировали скандальный дельфинарий.

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