Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов

Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов під час інтерв’ю одеському 7-му каналу.

"Партії "Соціальна справедливість" Алли Шлапак, "Незалежність" генерала Могильова, <…> "Сила людей" Ковтуна можуть пройти до Парламенту. Серйозну боротьбу спостерігаємо серед партій, які б’ються за 5%", – наголосив політичний експерт.

Вадим Карасьов зазначив, що зростання електоральних симпатій нових у виборчих перегонах партій відбувається на тлі основних запитів громадянського суспільства на докорінні зміни в житті простих людей і перетворення соціальної державної політики, які були чітко озвучені під час президентської кампанії.

"Якщо говорити про подолання прохідного бар'єра, на даному етапі такий шанс надається всім новим політичним силам. Реалістичність перспективи його подолання властива і партії "Соціальна справедливість", яка однією тільки назвою органічно вписується в сучасний політичний порядок денний українського виборця. Загалом суспільному запиту на соціально орієнтовану модель державного устрою відповідають партійна програма та кандидати", – прогнозує Вадим Карасьов.

На думку експерта, серед однозначно прохідних партій – "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа", "Голос", "Європейська солідарність", "Сила і честь".