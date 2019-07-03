"Це маніпуляції": Кличко спростував зростання вартості пішохідно-велосипедного мосту в Києві

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна", що вартість пішохідно-велосипедного мосту не змінилася у порівнянні з попередньо заявленою. І всі закиди про нібито здорожчання об‘єкту є неправдою і маніпуляціями.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

"Щодо розмов, нібито на будівництві мосту вкрадені гроші, хочу сказати: це - маніпуляція! Коли беруть і складають суми вартості кількох об‘єктів: Володимирської гірки, підпірних стінок схилів, фонтану, оновлення парку "Хрещатий", і звинувачують у тому, що зросли видатки на міст - це маніпуляція! Вартість зведення мосту не підвищувалася", - підкреслив Кличко.

Також мер Києва нагадав, що всі документи стосовно витрат на будівництво міська влада передала до Інституту досудових експертиз та КРУ для перевірки на відповідність вартості здійснених робіт і придбаних будівельних матеріалів.

"Більше того, на сьогодні оплатили лише 210 мільйонів. Це ті кошти, що пішли лише на конструкцію цього мосту. За виконання робіт ми зможемо заплатити підрядникам тоді, коли пройдуть всі перевірки", - сказав Кличко.

Коментуючи якість скляних вставок на мосту, мер зазначив, що вони - безпечні. А пошкодження, що з‘явилися на скляній поверхні, – результат дій вандалів.

"У мене є відеозаписи, як залазять на парапети, стрибають з них і перевіряють скло на міцність. Вандалів у нас вистачає. І тих, хто на авто намагається проїхатися пішохідним мостом, на жаль, - теж", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, наймасштабнішим проектом, який був реалізований в 2019году київською владою, стало будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". Споруда з бетону та скла має довжину 210 м і ширину від 6 м в регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків.

У той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличко" подорожчав ще на 73 млн гривень.