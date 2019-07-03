Зеленський засекретив картинки, як буде виглядати новий Офіс Президента в Українському домі

У Головному департаменті забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України відмовилися оприлюднити ескізи і слайди, за якими, як планується, буде проводитися реконструкція Українського дому для розміщення там Офісу Президента України. Такий висновок можна зробити з офіційної відповіді на інформаційний запит редакції ІА Українські Новини.

"Надати запитувану інформацію не вбачається можливим, оскільки за інформацією, наданою Головним департаментом інформаційної політики, питання можливого розташування новоствореного офісу Глави держави на сьогодні знаходиться на стадії вивчення, а відповідні інформаційні матеріали з цього питання ще допрацьовуються", - йдеться у відповіді з АПУ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський має намір реформувати Адміністрацію Президента в Офіс Президента. Відео відповідного обговорення між Зеленським, главою його Адміністрації Андрієм Богданом і заступником глави АП Русланом Рябошапкою розміщено командою Зеленського в Facebook.