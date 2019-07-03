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03 липня 2019, середа, 12:21 53
Суспільство 2019-07-04T00:00:09+03:00
Українські Новини
Дематюкатор і дематюкаторша: в соцмережах сміються над законом про заборону "матюків"

Дематюкатор і дематюкаторша: в соцмережах сміються над законом про заборону "матюків"

У соцмережах сміються над новим законом про нецензурну лексику
У соцмережах сміються над новим законом про нецензурну лексику

На сайті українського парламенту зареєстрований законопроект, який передбачає заборону на використання нецензурних слів. Офіційно він називається "про дематюкацию мови", а його автором є Комітет свободи слова.

І понеслося - така кумедна новина знатно розвеселила користувачів соцмереж, які висміюють можливе прийняття закону. Висловитися з приводу смішного законопроекту з не менш смішною назвою поспішили багато користувачів соцмереж.

А ось два роки тому стався кричущий випадок - чоловік зробив нецензурний напис на будинку Ради.

А чиновникам Мін'юсту заборонили підвищувати голос при спілкуванні.
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