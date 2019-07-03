На Великій Окружній зіткнулися два автомобіля, є загиблий

Вночі 2 липня у Києві на перетині вулиці Газопровідна і Великої Окружної дороги сталося ДТП за участю ВАЗ 2101 і Skoda Octavia. Ще одним мимовільним учасником аварії став пішохід, який, на жаль, загинув на місці. Аварія сталася близько 21:10. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, автомобілі одночасно виїхали на перехрестя і не змогли уникнути зіткнення. Більше того, автомобіль Skoda вилетів у кювет, однак по дорозі також зачепив чоловіка, який переходив дорогу на зелене світло світлофора. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Також травму отримав і водій Skoda. Його з черепно-мозковою травмою доставили до лікарні медики екіпажу швидкої допомоги. Крім медиків на місці події також працювали співробітники слідчо-оперативної групи і патрульні поліцейські.

Раніше байкера викинуло з мотоцикла посеред дороги в потік машин на Окружній у Києві.