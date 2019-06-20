Байкера выбросило с мотоцикла посреди дороги в поток машин на Окружной в Киеве

В среду, 19 июня, на Окружной дороге в Киеве мотоцикл протаранил Daewoo Lanos. От удара водителя байка выбросило с транспортного средства, после чего он прокатился по асфальту и влетел в Audi. Мотоциклиста забрали в больницу, сообщает "Информатор"

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор водителя Lanos.

На записи видно, что Daewoo резко остановился из-за перестроившегося впереди автомобиля. При этом водитель мотоцикла не успел среагировать на этот маневр. Тогда он отправил двухколесный под Lanos, а сам прокатился несколько метров по асфальту и ударился о бампер Audi. Результатом происшествия стал перелом голени и многочисленные ушибы. Мотоциклист находится под присмотром врачей.

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Как сообщали Українські Новини, появилось зрелищное видео масштабного ДТП в Киеве на Окружной дороге. Также на Окружной в Киеве произошло смертельное ДТП: пострадали 5 человек.

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