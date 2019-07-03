У Києві в "Арена Сіті" сталася різанина: кавказці порізали охорону через неоплачений рахунок

У середу, 3 липня, в самому центрі Києва, в "Арена Сіті", сталася бійка з різаниною. Внаслідок конфлікту постраждав чоловік — охоронець кафе Linas. Розбиратися в конфлікті приїхали правоохоронці.

Все трапилося близько 08:20. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За словами працівників закладу, двоє чоловіків кавказької національності відпочивали у ресторані. Коли настав час сплачувати рахунок, то відвідувачі вирішили піти, не заплативши. У цей момент підійшла охорона і попросила внести необхідну суму. Почався конфлікт, який переріс у бійку.

Під час бійки один з відпочиваючих дістав ножа і поранив охоронця в руку. У чоловіка різана рана лівої руки. Йому надавали допомогу медики.

Поножовщина в "Арена Сіті". Фото: Інформатор

Також одна з відвідувачок розповіла, що один з відпочиваючих вкрав у неї телефон. Дівчина відпочивала в іншому кінці закладу. Потім її телефон зник, а вона знайшла його на столі у нападника. Зазначимо, що рахунок був відкритий ще в 01:41 і сума до оплати становила 3 773 гривні. Тепер в ситуації будуть розбиратися правоохоронці. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, поліції охорони, слідчо-оперативна група та медики. Деталі встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Києві в ресторані сталася бійка зі стріляниною: нападників затримали з наркотиками.