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29 июня 2019, суббота, 10:15 178
Происшествия 2019-06-29T10:15:13+03:00
Українські Новини
В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: нападавших задержали с наркотиками

В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: нападавших задержали с наркотиками

В ночь на субботу, 29 июня, в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку в ресторане "Каспий", а одному человеку выстрелили в ногу. После этого пятеро нападавших скрылись на автомобиле Seat, а полиция ввела план "Сирена".

Подозреваемых задержали спустя несколько часов в Днепровском районе. Об этом сообщает Информатор.

Патрульные получили ориентировку, что нападавшие уехали с места происшествия на черном Seat с литовскими номерами. Похожий по приметам автомобиль полицейские заметили на улице Андрея Малышко. Правоохранители заблокировали машину и задержали группу мужчин кавказской внешности. В салоне также находилось две девушки, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

Стрельба в Киеве. фото: Информатор.Стрельба в Киеве. фото: Информатор.

Подозреваемых заковали в наручники. По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны к еще нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка. На адрес приехали две следственно-оперативные группы. Они изъяли пакетики с запрещенными веществами и осмотрели автомобиль задержанных. Все участники инцидента доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Больше новостей о: Ресторан Наркотики Стрельба план "Сирена"

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