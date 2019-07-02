"Антиклюєвський майдан" погрожує Зеленському "немирними протестами" через 2 дні

Близько 500 осіб мітингують на Майдані Незалежності в Києві проти реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради видеоблогера Анатолія Шарія та колишнього глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.\r\nТрансляцію події веде телеканал "Наш", передають Українські Новини.\r\nАкція почалася близько 20:00 біля стели на Майдані.\r\nРяд учасників прийшли з плакатами "Сепарам не місце в Раді. Ми всі бачимо","Ми втомилися від лайна","Судді сядуть" та іншими.\r\nТакож на місці присутній позафракційний депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, голова націоналістичної організації "С14" Євген Карась, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" мер Львова Андрій Садовий, заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" в Раді Єгор Соболєв.\r\nВ соціальній мережі Facebook акцію підтримав колишній Президент Петро Порошенко.\r\n"Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому ползущему проросійському реваншу. Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані", - написав він, однак поки до мітингу не приєднався.\r\nБлогер Роман Синіцин пригрозив Володимиру Зеленському "немирними протестами".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на "майдані Порошенко" побили журналіста "Страни".