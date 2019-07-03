"Платформа" Бойка майже в 2 рази випереджає "Слугу народу" в Донецькій області, – опитування

Соціологічна компанія Seetarget повідомила, що рейтинг популярності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (46,8%) майже в 2 рази випереджає рейтинг партії "Слуга народу" (28,9%) серед виборців Донецької області.\r\nПро це свідчать результати опитування Seetarget.\r\nА саме, якби в найближчу неділю (7 липня) відбулися вибори до Верховної Ради України, то з тих виборців Донецької області, хто вже визначився з вибором і планує голосувати, 46,8% віддали б свої голоси за партію "Опозиційна платформа - За життя", 28,9% - за партію "Слуга народу", 9,1% – за партію "Європейська солідарність", 4,3% – за партію "Опозиційний блок", 3,6% – за ВО "Батьківщина".\r\n\r\nСоцопитування було проведено з 21 по 28 червня 2019 року.\r\nВсього опитано 803 респондента у віці від 18 років і старше.\r\nОпитування репрезентує доросле населення Донецької області (на підконтрольних Україні територіях) за основними соціально-демографічними ознаками.\r\nМетод опитування – індивідуальне інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.\r\nСтатистична похибка не перевищує 3,5%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидат в народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко очолив рейтинг політиків, яких громадяни України хотіли б бачити прем'єр-міністром.