Чиновники замовчують про проблеми зайців України, - користувачі угідь

Поголів'я зайця в північних районах України перебуває на критично низькому рівні, проте профільне міністерство практично не привертає увагу до цього, при цьому всіляко акцентуючи її проблемах тварин більшого розміру.

Про це в інтерв'ю виданню "Мир увлечений: Охота & Оружие" розповів власник мисливського господарства у Глухівському районі Сумської області Костянтин Рябченко, повідомляє сайт Національної асоціації стрільців України.

"...Зайців у північних регіонах України потрібно вже заносити в Червону книгу – їх просто немає. Ось у мене 9 років немає полювання на зайця – ми його взагалі не стріляємо, а його все одно немає. Козулі є, а зайця немає. Тварини просто так рідкісні, що не бачать один одного й не можуть паруватися", - розповів він.

"Коли я отримав господарство (у 2009 році – ред.) проїхав по ньому з тепловізором – зайці були по 3-5 км один від одного. І за ніч їх зустрічалося не більше 3-5 голів на 11 тис. Га. Це неймовірно мало. Повинні бути сотні...Так, що у нас (на півночі України – ред.) його просто немає, а полювання на нього продовжують відкривати. А його немає взагалі – можна цілий день проходити і слідів не побачити", - констатує користувач угідь.

При цьому фахівець звернув увагу на бездіяльність профільного міністерства в цьому питанні.

"Але про це чомусь не хоче говорити наш міністр екології (Остап Семерак – ред.). Він лося «заніс» у Червону книгу, а зайця зовсім не хоче помічати. Але документи на норми відстрілу зайця підписуються, наче він існує. І це ніхто не хоче помічати", - констатує Костянтин Рябченко.

Як повідомляли Українські Новини, популяція борсука перебуває в Україні під загрозою, хоча 3 роки ліцензії для полювання на нього не видавалися.

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