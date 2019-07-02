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02 липня 2019, вівторок, 15:05 15
Суспільство 2019-07-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Послугою з перенесення номерів скористалися 9 630 абонентів

Послугою з перенесення номерів скористалися 9 630 абонентів

9 630 номерів перенесено станом на 1 липня з початку запуску послуги з перенесення абонентських номерів (MNP).

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), передають Українські Новини.

Від оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" було перенесено 2 570 номерів (до оператора перенесено в рамках послуги з перенесення номерів - 3 657 номерів), від оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар" перенесено 4 818 номерів (до оператора перенесено - 2 694 номерів), від оператора мобільного зв'язку компанії lifecell перенесено 1 974 номери (до оператора перенесено - 2 945 номерів), від оператора мобільного зв'язку "Трімоб" - 237 номерів (до оператора перенесено - 262 номери), від мобільного оператора "Інтертелеком" - 31 номер (до оператора перенесено - 72 номери).

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня почала працювати послуга з перенесення номерів (MNP).

НКРЗІ зазначає, що впровадження послуги перенесення абонентського номера дозволить споживачам вільно обирати мережа оператора для отримання телекомунікаційних послуг зі збереженням номера, що сприятиме розвитку конкурентного середовища та підвищення якості послуг.

У той же час українців за рік втратили більше мільярда гривень на "прихованих" послуги мобільних операторів.

Більше новин про: MNP Мобільний оператор НКРЗІ перенесення номерів

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