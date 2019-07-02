У київській підземці загорілася торгова точка, викликавши масштабну пожежу

Вночі 2 липня в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Проїжджаючи в районі проспекту Володимира Маяковського, 15 патрульні помітили, що з підземного переходу валить густий дим. На місце викликали рятувальників, повідомляє "Інформатор".\r\nПожежа почалася близько 02:30.\r\nПоліцейські Деснянського району спрямовувались на черговий виклик, але дорогою помітили пожежу. Осередок загоряння знаходився в переході під проспектом. Внизу було практично неможливо дихати і бачити далі відстані витягнутої руки. Для боротьби з вогнем прибули рятувальники 13-ї пожежної частини.\r\n\r\n\r\nВиявилося, що в переході загорілася одна з торгових точок. Вогонь також знищив сусідній кіоск та залишив на стелі і стінах чорні сліди. Обійшлося без постраждалих. Попередньо, причиною пожежі міг стати підпал. Детальніше в пригоді буде розбиратися слідча група. Для ліквідації пожежі задіяли 2 одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу.\r\nПожежа в переході. Фото: "Інформатор"\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві остаточно заборонили торгівлю у підземних переходах.\r\nКрім того, в Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро.\r\nТакож у Києві на Борщагівці електромобіль протаранив будівельний перехід.