У київській підземці загорілася торгова точка, викликавши масштабну пожежу

Вночі 2 липня в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Проїжджаючи в районі проспекту Володимира Маяковського, 15 патрульні помітили, що з підземного переходу валить густий дим. На місце викликали рятувальників, повідомляє "Інформатор".

Пожежа почалася близько 02:30.

Поліцейські Деснянського району спрямовувались на черговий виклик, але дорогою помітили пожежу. Осередок загоряння знаходився в переході під проспектом. Внизу було практично неможливо дихати і бачити далі відстані витягнутої руки. Для боротьби з вогнем прибули рятувальники 13-ї пожежної частини.

Виявилося, що в переході загорілася одна з торгових точок. Вогонь також знищив сусідній кіоск та залишив на стелі і стінах чорні сліди. Обійшлося без постраждалих. Попередньо, причиною пожежі міг стати підпал. Детальніше в пригоді буде розбиратися слідча група. Для ліквідації пожежі задіяли 2 одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу.

Пожежа в переході. Фото: "Інформатор"

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