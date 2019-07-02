Василь Хмельницький почав будівництво нового заводу в Київській області

Інвестиційна група UFuture українського підприємця Василя Хмельницького планує протягом двох років вкласти 2,5 млн доларів в будівництво заводу з виготовлення композиту в індустріальному парку "Біла Церква".

"Ми разом з директором Індустріального парку Володимиром Хмуричем заклали капсулу нового заводу. Тут вже через півроку буде завод з виготовлення композиту. Це замінник металу, він легше, не іржавіє, більш економічний. За цим матеріалом майбутнє. В Америці вже зараз композитні матеріали замінили метал на 15-17% ", - написав Хмельницький на своїй сторінці Facebook.

Бізнесмен планує створити на заводі 100 робочих місць.

Василь Хмельницький розповів, що перед ухваленням рішення про запуск заводу він протестував одну лінію виробництва в орендованому цеху:

"Перед початком будівництва великого заводу ми зняли місце в цеху, купили одну лінію обладнання, налагодили його і запустили першу партію товару. Це коштувало всього $85 тис. Переконалися в тому, що все працює, що якість продукту висока, і прийняли рішення масштабувати виробництво".

Це буде другий завод в Індустріальному парку "Біла Церква", а до кінця року планується почати будівництво ще трьох заводів.

В ІП "Біла Церква" вже працює завод Plank Electrotechnic. Він офіційно відкритий у квітні 2019 року і першим в Україні почав виробляти сучасні електроустановочні системи. У його створення UFuture інвестувала $ 2,8 млн.

UFuture об'єднує компанії та соціальні проекти Василя Хмельницького. До складу групи, крім ІП "Біла Церква", входять девелоперська компанія UDP, міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, оператор зовнішньої реклами "РТМ-Україна", а також інноваційні бізнеси: UDP Renewables (створює під ключ і розвиває під своїм управлінням сонячні електростанції), фармацевтична компанія "Біофарма", інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City.