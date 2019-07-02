підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 липня 2019, вівторок, 13:25 289
Політика 2019-07-02T13:45:01+03:00
Українські Новини
Василь Хмельницький почав будівництво нового заводу в Київській області

Василь Хмельницький почав будівництво нового заводу в Київській області

Інвестиційна група UFuture українського підприємця Василя Хмельницького планує протягом двох років вкласти 2,5 млн доларів в будівництво заводу з виготовлення композиту в індустріальному парку "Біла Церква".

"Ми разом з директором Індустріального парку Володимиром Хмуричем заклали капсулу нового заводу. Тут вже через півроку буде завод з виготовлення композиту. Це замінник металу, він легше, не іржавіє, більш економічний. За цим матеріалом майбутнє. В Америці вже зараз композитні матеріали замінили метал на 15-17% ", - написав Хмельницький на своїй сторінці Facebook.

Бізнесмен планує створити на заводі 100 робочих місць.

Василь Хмельницький розповів, що перед ухваленням рішення про запуск заводу він протестував одну лінію виробництва в орендованому цеху:

"Перед початком будівництва великого заводу ми зняли місце в цеху, купили одну лінію обладнання, налагодили його і запустили першу партію товару. Це коштувало всього $85 тис. Переконалися в тому, що все працює, що якість продукту висока, і прийняли рішення масштабувати виробництво".

Це буде другий завод в Індустріальному парку "Біла Церква", а до кінця року планується почати будівництво ще трьох заводів.

В ІП "Біла Церква" вже працює завод Plank Electrotechnic. Він офіційно відкритий у квітні 2019 року і першим в Україні почав виробляти сучасні електроустановочні системи. У його створення UFuture інвестувала $ 2,8 млн.

UFuture об'єднує компанії та соціальні проекти Василя Хмельницького. До складу групи, крім ІП "Біла Церква", входять девелоперська компанія UDP, міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, оператор зовнішньої реклами "РТМ-Україна", а також інноваційні бізнеси: UDP Renewables (створює під ключ і розвиває під своїм управлінням сонячні електростанції), фармацевтична компанія "Біофарма", інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City.
Архів
Новини
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Василь Хмельницький почав будівництво нового заводу в Київській області 13:25
Суд призупинив дію тарифів "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії 13:23
Похолодання до +11 і дощі чекають на українців посеред робочого тижня 13:18 Карта
Вибори в Раду: в поліцію надійшло понад 1,4 тис. повідомлень про порушення 13:08
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok