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02 липня 2019, вівторок, 12:57 16
Фінанси 2019-07-02T13:30:02+03:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у червні

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у червні

Компанії "Азовсталь", "Сантрейд" і "Кернел-Трейд" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість в червні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Азовсталь" – 806,863 млн гривень, "Сантрейд" – 799,735 млн гривень, "Кернел-Трейд" – 772,284 млн гривень, "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 648,389 млн гривень і "Запоріжсталь" – 606,825 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ в червні склав 13,594 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування було виплачено платниками податків Києва – 11,199 млрд гривень, Одеській області – 223,546 млн гривень, Львівській області – 205,924 млн гривень і Запорізькій області – 202,636 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) у порівнянні з попереднім місяцем.

Міністерство фінансів у січні-квітні привернуло в державний бюджет 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
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