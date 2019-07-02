Труп впав з неба поруч з чоловіком, який засмагав у своєму дворі в Лондоні

Близько 15:00 години в неділю на чоловіка, що засмагав у своєму саду лондонського району Клепхем, прилетів труп, що випав із літака. Як розповів поліції сусід, він почув удар і визирнув з вікна. Тоді він і побачив тіло і бризки крові на стінах сусідського двору. Труп впав в метрі чоловіка, що приймав сонячні ванни, повідомляє "Російська служба BBC".

Приголомшені тим, що трапилося, місцеві жителі викликали поліцію. Труп, як виявилося пізніше, випав з відсіку шасі літака авіакомпанії Kenya Airways при підльоті до столичного аеропорту Хітроу.

У Скотленд-Ярді припускають, що тіло належало безбілетнику. Пасажир взяв з собою воду та їжу, яку пізніше виявили у відсіку шасі, де переховувався чоловік. Переліт з Найробі до Лондону триває майже 9 годин.

Особу передбачуваного безбілетника у поліції поки не встановили.

"Спочатку я подумав, що це бродяга спить в саду. На ньому був одяг, все таке. Але потім, придивившись, я побачив сліди крові на стінах внутрішнього двору. Його голова була дивно повернена. Я відразу зрозумів, що він впав", - розповідає сусід.

За його словами, ще до поліції на місце події приїхав плейнспоттер - любитель спостерігати і фотографувати літаки - і сказав, перевіривши мобільний додаток, що літак летів з Найробі.

"Я поговорив з представниками Хітроу. За їх словами, таке відбувається приблизно раз у п'ять років", - продовжив сусід.

Спроби здійснити переліт без квитків у відсіку шасі вживаються неодноразово. Однак навіть у випадках, коли долетіти до місця призначення вдається, організм людини страждає від тяжких наслідків через переохолодження й нестачі кисню.

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