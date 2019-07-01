ГПУ закрила справу проти Матіоса, але суд поновив розслідування

Генеральна прокуратура закрила справу щодо головного військового прокурора Анатолія Матіоса за фактом можливого перевищення службових повноважень, але суд поновив розслідування.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Печерський суд таким чином скасував постанову старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гронського від 26 березня про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Матіоса та інших посадових осіб Генеральної прокуратури ознак складу кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст . 365 Кримінального кодексу.

Таке рішення суд прийняв 25 червня.

Фабула справи в судових матеріалах не розкривається.

Матеріали кримінального провадження суд повернув до Генеральної прокуратури для продовження досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду головним військовим прокурором Анатолієм Матиосом про повернення колишньому голові Державної податкової служби у Харківській області Станіслава Денисюку майна, вилученого в його будинку під час обшуків в 2017 році.

Тим часом Матіос відзвітував про роботу Військової прокуратури відеороликом з Дейенеріс.