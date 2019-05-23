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23 мая 2019, четверг, 16:16 3599
Судебная власть 2019-05-24T04:45:04+03:00
Українські Новини
Матиос отчитался о работе Военной прокуратуры видеороликом с Дейенерис

Матиос отчитался о работе Военной прокуратуры видеороликом с Дейенерис

Дейенерис Таргариен & военные прокуроры. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
Дейенерис Таргариен & военные прокуроры. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook отчет о деятельности Военной прокуратуры, предварив его смонтированным видеороликом из популярного телевизионного сериала "Игра престолов". В видеоролике вымышленный персонаж Дейенерис Таргариен произносит речь перед военными прокурорами, отмечая их особую роль в работе Генеральной прокуратуры Украины.

"Среди 683 талантливых военных прокуроров у меня работает один особенно талантливый офицер. Его имя Андрей Давыдченко. Именно он сгенерировал слайды о работе ОП ГПУ за 5 лет войны (2014-2019)", – написал главный военный прокурор.

"Но ему этого показалось мало. Говорит, что это сухо и может быть интересно только узкому кругу спецов и жаждущим реальной информации иностранным представительствам и их военным атташе. Ночью взял и смонтировал некий тизер к слайдам – "Дейенерис и ОП". Ниже ссылки и сухие цифры, по которым кровь, пот и точно не сладкая, как может кому-то показаться, жизни и служба военных прокуроров", – добавил Матиос.

В отчете Военной прокуратуры говорится, что общая численность прокуроров в Украине – 11 287 человек, из них военных прокуроров – 683 человека. Тем не менее, именно Военной прокуратурой расследовано 75% всех дел, которые были переданы в суд.

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