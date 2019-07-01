Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business

Як надати прискорення розвитку бізнесу в Україні дискутували у Львові власники і СЕО українських компаній на другій імпровізаційно-дискусійній панелі Hyperloop for Business в рамках Leopolis Jazz Fest.

За повідомленням організаторів, до участі в панелі були запрошені засновник корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко, СЕО проекту "Промприлад.Реновація" Юрій Филюк, засновник IDS Group Ukraine та голова Ради директорів "Мукко" Микола Кміть, засновниця і СЕО Ol.factory & Kamana Христина Курганська, СЕО ресторанів Vapiano Ukraine Костянтин Меркулов, а також засновник компанії "Кормотех" Ростислав Вовк.

"Коли на одному майданчику збираються 6 людей-брендів, завжди відбувається викид креативу, що призводить до реактивного прискорення", - пояснили назву заходу організатори.

Андрій Здесенко, чия корпорація щодня продає 1 млн товарів для дому та гігієни по всьому світу (бренди "Фрекен БОК", Smile, Novita та інші), з перших хвилин зазначив, що Україна сьогодні зберігає унікальні можливості для розвитку і прориву, маючи великий внутрішній ринок, хороший експортний потенціал та прекрасні людські ресурси.

"У податковій реформі я вважаю за необхідне звернути увагу на податок на виведений капітал, адже це величезний ресурс для розвитку бізнесу. Це працює в багатьох країнах світу, зокрема в Естонії, де у нас також є завод, – відзначив Здесенко. – Сьогодні бізнесу в Україні досить складно отримати кредитування під хороший відсоток, і додатковий ресурс у вигляді прибутку, який ми інвестуватимемо, дійсно допоможе нам розвиватися з абсолютно іншою швидкістю. В такому випадку ми зможемо конкурувати на світовому ринку".

Про інвестиційний клімат говорив і Микола Кміть, наголосивши, що допоки в країні немає фінансової та політичної стабільності, ВВП на душу населення знаходиться на низькому рівні, а криміногенні та екологічні ризики величезні, ми будемо нецікаві зовнішнім інвесторам.

"До нас не йдуть інвестори, бо купівельна спроможність населення дуже низька. Загальна задача для всіх нас – підняти рівень життя населення", – вважає Кміть.

На думку Ростислава Вовка, у прийдешніх реформах ключовими мають стати зміни у судовій системі.

"Особисто для себе хочу відмітити актуальність партнерства компаній з різних неконкурентних сфер. Там можна знайти велику додану вартість та створити цікаві колаборації", – додав Вовк.

Юрій Филюк акцентував на появі нового світового тренду – імпакт-інвестування, адже позитивний ефект для громади навіть за дещо меншої прибутковості бізнесу є надзвичайно корисним явищем.

"Ми вважаємо за необхідне знаходити баланс у діалозі бізнес-влада-громадянське суспільство, – наголосив Филюк. – У веденні бізнесу ми часто виключаємо саме громадянське суспільство, хоча тут є і безпека, і соціальний капітал, і точка впливу на владу. Цей фактор дуже важливий для загального розвитку країни".

Христина Курганська, засновник і СЕО Ol.factory & Kamana відзначила, що варто створювати цінності та умови, за яких працівники готові не просто лишитись, а й залучати в бізнес своїх близьких. "Бізнесу важливо концентруватися на своєму фінансовому здоров’ї, на побудові цінностей і створенні сприятливого клімату всередині компанії".

Цю думку підтвердив і Костянтин Меркулов з Vapiano: "Необхідно створити такі умови, які працівник буде готовий рекомендувати іншим. Головне – зацікавленість і залученість. І це має бути вбудована в компанію система на усіх її рівнях".