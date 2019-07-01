підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 липня 2019, понеділок, 19:44 138
Бізнес 2019-07-01T19:46:03+03:00
Українські Новини
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperlo

Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business

Дискусійна панель Hyperloop for Business. Фото: прес-служба
Дискусійна панель Hyperloop for Business. Фото: прес-служба

Як надати прискорення розвитку бізнесу в Україні дискутували у Львові власники і СЕО українських компаній на другій імпровізаційно-дискусійній панелі Hyperloop for Business в рамках Leopolis Jazz Fest.

За повідомленням організаторів, до участі в панелі були запрошені засновник корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко, СЕО проекту "Промприлад.Реновація" Юрій Филюк, засновник IDS Group Ukraine та голова Ради директорів "Мукко" Микола Кміть, засновниця і СЕО Ol.factory & Kamana Христина Курганська, СЕО ресторанів Vapiano Ukraine Костянтин Меркулов, а також засновник компанії "Кормотех" Ростислав Вовк.

оли на одному майданчику збираються 6 людей-брендів, завжди відбувається викид креативу, що призводить до реактивного прискорення", - пояснили назву заходу організатори.

Андрій Здесенко, чия корпорація щодня продає 1 млн товарів для дому та гігієни по всьому світу (бренди "Фрекен БОК", Smile, Novita та інші), з перших хвилин зазначив, що Україна сьогодні зберігає унікальні можливості для розвитку і прориву, маючи великий внутрішній ринок, хороший експортний потенціал та прекрасні людські ресурси.

"У податковій реформі я вважаю за необхідне звернути увагу на податок на виведений капітал, адже це величезний ресурс для розвитку бізнесу. Це працює в багатьох країнах світу, зокрема в Естонії, де у нас також є завод, – відзначив Здесенко. – Сьогодні бізнесу в Україні досить складно отримати кредитування під хороший відсоток, і додатковий ресурс у вигляді прибутку, який ми інвестуватимемо, дійсно допоможе нам розвиватися з абсолютно іншою швидкістю. В такому випадку ми зможемо конкурувати на світовому ринку".

Про інвестиційний клімат говорив і Микола Кміть, наголосивши, що допоки в країні немає фінансової та політичної стабільності, ВВП на душу населення знаходиться на низькому рівні, а криміногенні та екологічні ризики величезні, ми будемо нецікаві зовнішнім інвесторам.

"До нас не йдуть інвестори, бо купівельна спроможність населення дуже низька. Загальна задача для всіх нас – підняти рівень життя населення", – вважає Кміть.

На думку Ростислава Вовка, у прийдешніх реформах ключовими мають стати зміни у судовій системі.

"Особисто для себе хочу відмітити актуальність партнерства компаній з різних неконкурентних сфер. Там можна знайти велику додану вартість та створити цікаві колаборації", – додав Вовк.

Юрій Филюк акцентував на появі нового світового тренду – імпакт-інвестування, адже позитивний ефект для громади навіть за дещо меншої прибутковості бізнесу є надзвичайно корисним явищем.

"Ми вважаємо за необхідне знаходити баланс у діалозі бізнес-влада-громадянське суспільство, – наголосив Филюк. – У веденні бізнесу ми часто виключаємо саме громадянське суспільство, хоча тут є і безпека, і соціальний капітал, і точка впливу на владу. Цей фактор дуже важливий для загального розвитку країни".

Христина Курганська, засновник і СЕО Ol.factory & Kamana відзначила, що варто створювати цінності та умови, за яких працівники готові не просто лишитись, а й залучати в бізнес своїх близьких. "Бізнесу важливо концентруватися на своєму фінансовому здоров’ї, на побудові цінностей і створенні сприятливого клімату всередині компанії".

Цю думку підтвердив і Костянтин Меркулов з Vapiano: "Необхідно створити такі умови, які працівник буде готовий рекомендувати іншим. Головне – зацікавленість і залученість. І це має бути вбудована в компанію система на усіх її рівнях".

Більше новин про: Ростислав Вовк Hyperloop for Business Leopolis Jazz Fest Андрій Здесенко Юрій Филюк Микола Кміть Христина Курганська Костянтин Меркулов

Архів
Новини
Голова ЦВК заявила про інформаційні атаки на його членів 20:30
"Дарниця" увійшла в Європейську Бізнес Асоціацію 20:07
На Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені 19:54
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
У Дніпрі шукають вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах 19:32
більше новин
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростуть з липня: на скільки і для кого 23:52
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня 06:00 Карта
В Україну на Sea Breeze-2019 йде есмінець США з Tomahawk на борту 08:03
більше новин
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok