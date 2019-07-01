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01 липня 2019, понеділок, 19:07 11
Економіка 2019-07-01T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського просять знизити роздрібні ціни на дизель через падіння оптових

У Зеленського просять знизити роздрібні ціни на дизель через падіння оптових

Дизпаливо. Фото: pixabay.сом/andrеаs160578
Дизпаливо. Фото: pixabay.сом/andrеаs160578

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що на ринку дизеля спостерігається істотне зниження ціни в оптовому сегменті цілий місяць, однак воно не вплинуло на роздрібні ціни. Про це Герус написав на своїй сторінці в Faceook.

"За останні 2 місяці таке зниження становило 18%, або майже 5 грн/літр. Однак таке падіння не отримало свого відображення в зниженні роздрібної ціни. Якщо раніше типовою роздрібною маржею було близько 5 грн/літр, то зараз така маржа більше 7,5 грн. Щоб українці довіряли процесам дерегуляції і лібералізації, вони повинні відчувати виграш від конкурентних ринків, зокрема у вигляді зниження цін, якщо на це є підстави. Ні в якому разі немає бажання здійснювати ручне регулювання цін, побудова висококонкурентних ринків є топ-пріоритетом для Слуги Народу і Президента Зеленського. Але держава повинна моніторити ринки, щоб не відбувалося збоїв конкуренції (market failure)", - написав Герус.

Також Герус звернувся до учасників ринку з проханням відреагувати на зміну цінової кон'юнктури.

"Щоб споживачі вже найближчим часом могли відчути перевагу конкурентного ринку у вигляді обґрунтованого зниження цін - а це 2,5 млн українців, які користуються дизельними автомобілями, а також бізнес-сегмент, який заправляє свої авто на АЗС. Підкреслюю, це не якісь суб'єктивні волюнтаристські побажання, відповідні висновки базуються виключно на об'єктивних даних, які зображені на малюнку. Будемо стежити за ситуацією", - підкреслив Герус.

Графік. Фото: Андрій Герус/ Графік. Фото: Андрій Герус/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, Росія різко знизила постачання дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.

Раніше, на початку травня, на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли

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