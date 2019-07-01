Аеропорт в Дніпрі ще не почали реконструювати, хоча Кабмін виділив гроші

Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв Постанову № 536 від 19.06.2019 р. про перегляд Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області. Йдеться про перенаправлення 200 млн. грн. з активно промотованого минулою владою проекту будівництва аеропорту з нуля в сел. Солоне, на більш дешевий і швидше реалізований проект реконструкції діючого Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Зміни в документ були внесені відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України. Переслані урядом кошти призначені для здійснення заходів щодо забезпечення проектування і будівництва "аеродромного комплексу на території аеродрому в м Дніпрі". У тому числі: проведення експертизи проектно-кошторисної документації; розробка проектної документації (техніко-економічного обгрунтування, проекту, робочої документації) і інвестиційного проекту; підготовку території будівництва та ін.

У той же час, джерела Українських Новин в Дніпрі повідомляють про те, що фактично бюджетні кошти ще не виділені, і відповідно, не розпочато їх освоєння і виконання відповідних проектних і будівельних робіт.

Як повідомлялося раніше, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський в курсі проблем городян, пов'язаних з відсутністю нормального повітряного сполучення цього великого мегаполісу з рештою світу, і займається їх вирішенням. "Щойно зателефонували з АП (Адміністрації Президента). Від Володимира Олександровича (Зеленського) і за його дорученням. Там уже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. і вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини", - написав він.

9 квітня, на зустрічі з журналістами, перебуваючи з робочим візитом у Дніпропетровській області Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що місце розміщення нового сучасного міжнародного аеропорту в Дніпрі повинні визначити городяни - його майбутні пасажири, а також фахівці. А уряд підтримає позицію городян і фахівців.

Раніше у відповіді КМУ на інформаційний запит Українських Новин підтвердили прийняття постанови. "Прийнято постанову ... доручено Мінінфраструктури спільно з Секретаріатом КМУ доопрацювати її в триденний термін з урахуванням результатів обговорення", - йдеться у відповіді.

Минулого року мешканці Дніпра зареєстрували петицію на веб-сайті Президента України Петра Порошенка з проханням з профінансувати з державного бюджету будівництво нової злітно-посадкової смуги (ЗПС), яка набрала необхідні 25 тис. голосів. Реакція центральної влади на звернення територіальної громади була формальною, через що навесні поточного року на президентських виборах Порошенко набрав в регіоні менше 11% голосів виборців.

Нагадаємо, що проект реконструкції діючого аеропорту в Дніпрі планується реалізувати в форматі приватно-державного партнерства: державні інвестиції в аеродром, який використовується для цивільної та військової авіації, приватні - в інфраструктуру. Готовність надати 60 млн доларів на облаштування нового сучасного аеровокзального комплексу висловив Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH, приватний інвестор і оператор будівництва Міжнародного аеропорту "Харків". Він неодноразово заявляв про готовність побудувати силами своїх компаній нові термінали в Дніпрі, якщо держава фінансово забезпечить будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Чинний аеропорт Дніпра, який веде історію з 1943 р, знаходиться в незадовільному стані і не відповідає технічним вимогам в плані безпеки польотів і комфорту пасажирів. Повітряне сполучення мегаполісу з іншими українськими містами і зарубіжжям майже повністю припинено.