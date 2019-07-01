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01 липня 2019, понеділок, 18:07 32
Америка 2019-07-01T20:30:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: У спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду

Фото дня: У спекотній Мексиці випало 1,5 метра граду

Наслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando Carranza
Наслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando Carranza

У Мексиці місто Гвадалахара з п'ятимільйонним населенням покрився товстим шаром льоду після сильного граду. Товщина льоду сягає місцями до 1,5 метра. Про це повідомляє BBC.


Шторм розпочався дуже швидко, між 01:50 та 02:10 за місцевим часом, коли температура повітря раптово впала з +22 ° C до +14 ° C. У місті температура була більш ніж +30 градусів.

Наслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando CarranzНаслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando Carranzа

Влада заявляє, що 200 будинків були пошкоджені, десятки автомобілів були заметені в місті та в прилеглих районах. Губернатор штату Енріке Альфаро назвав це неймовірним, повідомляє агентство AFP.

Наслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando CarranzaНаслідки сильного граду в Мексиці. REUTERS/Fernando Carranza

"Тоді ми запитуємо себе, чи є зміна клімату реальною. Це природне явище ніколи раніше не зустрічалося", - сказав він.

Місцеві чиновники також повідомили про повені та повалені дерева, але ніхто, як вони вважають, не постраждав.

Град утворюється, коли тепле вологе повітря з поверхні піднімається вгору, утворюючи зливи і шторми. Підвищення температури навіть улітку може значно опускатися нижче 0 ° С, і тому утворюються крижані кристали разом з так званою "переохолодженою водою", яка потім переростає в гранули льоду.

У більш теплі періоди року, наприклад, в Гвадалахарі, де в червні максимальна температура становить близько 31-32 ° С, з'являється більше вологи, що сприяє утворенню граду.

Нагадаємо, Гідрометеорологічний центр попередив про спеку в +37 градусів і грозах на вівторок.

Раніше в Україні весь червень супроводжувалася нестерпна спека, яка спала завдяки холодному фронту з грозами.

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