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01 липня 2019, понеділок, 17:33 11
Життя 2019-07-01T17:45:12+03:00
Українські Новини
Відео дня: 40 тонн сміття дістали з Тихого океану за допомогою супутникових технологій

Відео дня: 40 тонн сміття дістали з Тихого океану за допомогою супутникових технологій

Група "Інститут океанічних подорожей" прибрала 40 тонн сміття за місяць в ділянці з найбільшою концентрацією плаваючих уламків в світі – між Гаваями і Каліфорнією. Про це повідомили CNN.


Використовуючи супутникову та безпілотну техніку, екіпаж прибрав сміття, в тому числі пляшки з миючим засобом, пластикові меблі та дитячі іграшки. Вони також збирали знаряддя лову, так звані "примарні сітки", одна з яких важила 5 тонн, а інша - 8 тонн. Група заявила, що "це було найбільше і найуспішне на сьогоднішній день очищення океану".

Засновниця "Інституту океанських подорожей" Мері Кроулі розповіла, що близько 1,5 тонни зібраного пластику було передано в рамках програми мистецтв випускникам Гавайського університету і окремим художникам на острові. Художники планують перетворити пластик у скульптури та на інші твори мистецтва.

Очікується, що сміття, яке залишилося буде оброблено Schnitzer Steel і відправлено на завод H-POWER на Гаваях, щоб отримати енергію.

Сорок тонн – це еквівалентно по вазі приблизно 24 автомобілям або 6,5 дорослим слонам.

Підраховано, що 1,15-2,41 мільйона тонн пластику потрапляють в океан кожен рік. Кроулі сказала, що її група планує в майбутньому більш тривале тримісячне прибирання і сподівається, що інші організації послідують її прикладу.

Нагадаємо, раніше Європарламент проголосував за заборону використання одноразового пластику.

Також українська молодь приєдналася до кліматичного страйку, який проходив по всьому світу.

Тим часом екологічний флешмоб по всьому світу набирає обертів: люди роблять фото брудного місця, а після прибирання викладають фото, де показують, що прибрали його.

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