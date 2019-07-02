Українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі в червні

У червні 2019 року порівняно з червнем 2018 продажі нових легкових автомобілів в Україні підвищилися на 12% до 7,3 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У перший літній місяць українці придбали і зареєстрували 7,3 тис. нових легкових автомобілів... Таким чином, червневий попит на нові авто зріс на 12% порівняно з минулим роком", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, лідерську позицію на ринку продовжує зберігати за собою Toyota - в червні нові автомобілі цієї японської марки отримали 1 259 українських реєстраційних номерів.

На другому місці Renault посилання - 1 084 авто цієї марки поповнили український автопарк.

Третю сходинку червневого рейтингу зайняла KIA, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 535 покупців, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Четверта позиція у Nissan - 467 авто.

Замикає п'ятірку лідерів місяці Hyundai - 447 авто.

Всього за шість місяців поточного року в Україні свою першу реєстрацію пройшли трохи більше ніж 39,5 тис. нових легкових авто, різниця з першим півріччям минулого року становила всього 13 автомобілів, на користь нинішнього року.

Кращий результат в 1-м півріччі 2019 року продемонструвала Renault, в активі якої 5 719 реєстраційних номерів.

У порівнянні з першими шістьма місяцями минулого року реалізація нових легкових автомобілів цієї марки виросла майже в 1,5 рази.

Toyota, попит на автомобілі якої збільшився на 13%, зайняла другий рядок рейтингу з показником 5 646 зареєстрованих машин.

Маркою №3 на українському ринку стала Kia.

З початку року свій вибір на автомобілях цієї корейської марки зупинили 3 320 автомобілістів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року популярність "Kia" в Україні зросла на 83%.

Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками першого півріччя 2019 року став автомобіль Kia Sportage.

У заліку цієї моделі 2 479 нових реєстрацій.

Як повідомляли Українські Новини, у травні українці також стали купувати більше автомобілів. Раніше продаж легкових авто в Україні знизився на 4% за місяць.

Також шахраї обікрали українців на 10 млн гривень при продажі автомобілів.