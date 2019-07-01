З 1 липня в Україні подорожчала біометрика: нові розцінки

24 квітня 2019 Урядом прийняті нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон), які будуть сплачуватися після 1 липня.

Зміниться також і вартість бланків цих документів.

Відповідно до внесених змін, з 1.07.2019 нові суми адміністративного збору складатимуть:

При оформленні ID-карти (до 20 робочих днів) - 345 грн. (126 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.

При оформленні ID-карти (до 10 робочих днів) - 471 грн. (252 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.

При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) - 682 грн. (352 грн. вартість адмінпослуги і 330 грн. вартість бланка), раніше 557,32 грн.

При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів до 3 робочих днів при наявності підстав *) - 1034 грн. (704 грн. вартість адмінпослуги і 330 грн. вартість бланка), раніше 810,32 грн.

Як повідомляли Українські Новини, вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться.

При цьому биометричний закордонний паспорт і ID-карту тепер можна оформити онлайн.

Раніше документ-сервіс "Готово!" припинив оформлення ID-карток, закордонних паспортів і довідок про несудимість.